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Bingöl'de 5 Bin 665 Kök Hint Keneviri Operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan operasyonda 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 21:07
Bingöl'de 5 Bin 665 Kök Hint Keneviri Operasyonu

Bingöl'de Uyuşturucu ile Mücadele Devam Ediyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Detaylı Saha Taraması Yapıldı

Bu faaliyetler kapsamında, ekipler ilçedeki 4 tarlada detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bu tür operasyonlar, uyuşturucu ile mücadelede büyük önem taşıyor ve bu mücadele kararlılıkla devam edecek.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 665 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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