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Bingöl'de 580 Kilometre Yol Asfaltlandı

Bingöl'de İl Özel İdaresi, 430 milyon lira maliyetle 580 kilometre yol asfaltladı. Hedef daha fazla hizmet.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:20
Bingöl'de 580 Kilometre Yol Asfaltlandı

Bingöl'deki Yol Asfaltlama Çalışmaları Tamamlandı

Bingöl'de İl Özel İdaresi, toplam 430 milyon lira maliyetle 580 kilometre yol asfaltladı. Bu çalışmalar sayesinde, bölge halkına daha kaliteli hizmet sunulması hedefleniyor.

Mesai Gözetmeden Çalışıyoruz

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda gerçekleştirilen çalışmaların rekor düzeyde olduğunu belirtti. Üçgül, "Son birkaç yıldır bölgede yol yapımında önemli bir noktaya ulaştık. Çoğu bölgede çalışmalarımız tamamlandı, kalan yatırımlarımız da kısa sürede bitecek," dedi.

Hedef; Daha Fazla Hizmet Sunmak

Geçen yıl Adaklı-Sancak grup yolunun 5 kilometresinin bitümlü sıcak kaplama ile kaplandığını belirten Üçgül, bu yıl da 7 kilometre yol yapıldığını ifade etti. "Hedefimiz önümüzdeki yıl bu rakamların üzerine çıkmak ve vatandaşlarımıza ulaşım konforu sağlamaktır," diye ekledi.

Köyler ve Sosyal Destekler

Üçgül, KÖYDES projeleri kapsamında içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları yaptıklarını; toplamda 3,798 metre kanalizasyon işinin bakım ve onarımının tamamlandığını dile getirdi. Ayrıca, 38 içme suyu projesinin yatırım programına alındığını açıkladı.

Spor ve Eğitim Destekleri

Yol yapım çalışmalarının yanı sıra öğrencilere, gençlere ve spor kulüplerine destek vermek amacıyla çeşitli projelerin uygulandığını kaydeden Üçgül, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yaz spor okullarında yaklaşık 600 öğrenciye forma ve eğitim desteği sağlandığını belirtti.

35 köy okulundaki öğrencilere spor ekipmanları, çanta ve kırtasiye malzemeleri gibi desteklerin verildiğini belirten Üçgül, hatırlatmalarında bulundu. Ayrıca, açık cezaevindeki mahkumlar için düzenlenen masa tenisi turnuvasının önemine değindi ve amatör spor kulüplerine olan yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bingöl'de İl Özel İdaresi tarafından 430 milyon lira maliyetle 580 kilometre yol asfaltlandı.

Bingöl'de İl Özel İdaresi tarafından 430 milyon lira maliyetle 580 kilometre yol asfaltlandı.

Bingöl'de İl Özel İdaresi tarafından 430 milyon lira maliyetle 580 kilometre yol asfaltlandı.

Bingöl'de İl Özel İdaresi tarafından 430 milyon lira maliyetle 580 kilometre yol asfaltlandı.

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