Bingöl'de 90 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi: Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Ele Geçirilen 90 Gram Sentetik Madde

Bingöl'de, 90 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı narko timlerin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Şüpheli Otobüste Yakalandı

Ekipler, doğu istikametinden İzmir'e giden bir otobüste bulunan bir şüphelinin uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisini aldı. Bu bilgi doğrultusunda otobüsü durdurarak şüphelinin üst aramasını gerçekleştirdi.

Emniyetteki İşlemler ve Tutuklama

Yapılan üst aramasında, söz konusu kişinin üzerinde 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, bölgede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bingöl'de üzerinde 90 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de üzerinde 90 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.