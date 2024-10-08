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Bingöl'de Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Bingöl'de afet risklerine dair önemli kararlar alındı. Vali Usta, güvenli yapılaşma ve eğitim gibi konulara vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 17:02
Bingöl'de Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Bingöl'de "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" Yapıldı

Bingöl'de "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Ahmet Hamdi Usta, İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda alınan önemli mesajları paylaştı.

Afetlere Hazırlık ve Önlem Çalışmaları

Usta, İl Afet Risk Azaltma Planının (İRAP), afetler ve acil durumlar öncesinde olası zararların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma olduğunu belirtti. Bingöl'de bu bağlamda paydaş kuruluşlarla birlikte depremler, kütle hareketleri ve su baskınları üzerine çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Toplantının Ana Hedefleri

Toplantıda ele alınan IRAP'ın 3 ana hedefe ve bu hedefler altında 11 alt hedef ile toplamda 84 eylem planına sahip olduğunu belirten Usta, şu bilgileri verdi:

  • Birinci Amaç: Afetlerde can ve ekonomik kayıpları en aza indirmek.
  • İkinci Amaç: Afete hazırlıklı ve duyarlı bir toplum oluşturarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini artırmak.
  • Üçüncü Amaç: Şehrin güvenli hale getirilmesi ve yapıların koruma altında olması.

Kırmızı Eylemler ve İlerleme Durumu

Belirtilen 84 eylem planından 7'sinin "kırmızı eylem" olarak sınıflandırıldığını kaydeden Usta, bunların iki tanesinin Devlet Su İşleri (DSİ), iki tanesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve iki tanesinin de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) katkısıyla yürütüldüğünü vurguladı. Bu eylemlerden ikisinin tamamlandığını, dört tanesinin ise yüzde 50'nin üzerinde ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Aşırı Hasarlı Yapılar ve Yıkım Süreci

Vali Usta, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası şehirde orta ve ağır hasar gören binaların yıkılması sürecine dair çalışmaların da sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda, ağır hasarlı binalarda oturan vatandaşların gerekli süre zarfında bu alanları boşaltmaları gerektiğini vurguladı ve şunları ekledi:

"Zaman zaman talepler geliyor, 'yıkımlar durdurulsun' diye. Fakat, bu yapılar artık içinde oturulamayacak durumda. Can güvenliğimiz her şeyden önce gelmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın destek ve anlayış göstermelerini bekliyoruz."

Bingöl'de "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta, Valilik'te...

Bingöl'de "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta, Valilik'te düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bingöl'de "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta, Valilik'te...

Bingöl'de "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta, Valilik'te düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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