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Bingöl'de Bıçakla 4 Kişiyi Öldüren Sanığa Ağır Ceza

Bingöl'de dört kişiyi bıçakla öldüren Emir Can Zazaoğlu'na 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıl hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:18
Bingöl'de Bıçakla 4 Kişiyi Öldüren Sanığa Ağır Ceza

Bingöl'de geçtiğimiz yıl bıçakla 4 kişiyi öldüren Emir Can Zazaoğlu'nun cezası açıklandı. Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli karara göre, sanık 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararda, sanığın Saldırıda yaralananların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının ifadelerine yer verildi. 24 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, Zazaoğlu'nun, herhangi bir husumet bulunmamasına rağmen, yolda yürürken birkaç kişiye bıçakla saldırdığı belirtildi. Ayrıca, sanığın suç tarihinden bir gün önce uyuşturucu madde kullandığı kaydedildi.

Olay sonrası Zazaoğlu'nun kaçtığı ve güvenlik görevlileri tarafından durdurulmak istendiği ifade edildi. Sanık, durdurulması üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Gerekçeli kararda yer alan değerlendirmelere göre, Zazaoğlu, eylemlerinin amacını "mağdurları öldürmek" olarak belirtti ve bu durumu "canavarca his" ile işlediğini kabul etti. Mahkeme, canavarca hisle nitelikli kasten öldürme suçunu oluşturduğu sonucuna vardı.

Olayda Hayatını Kaybedenler: Buradin Budancamanak (83), Erdal Çaparlar (50), Fikri Carfi (53) ve Özcan Aydın (56). Yaralananlar: Niyazi Yıldız (52), Yılmaz Çakabay (56), Ahmet Güzel (54), Sezer Taner (32) ve Hasan Baki (58).

Olay sonrası, Zazaoğlu çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Mahkeme, 27 Aralık 2024 tarihinde, duruşmada sanığın kasten öldürme suçu nedeniyle cezalandırılmasına karar verdi.

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