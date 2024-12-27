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Bingöl'de Bıçaklı Katliam: Sanığa 4 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Bingöl'de 4 kişiyi bıçakla öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 79 yıl hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:53
Bingöl'de Bıçaklı Katliam: Sanığa 4 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Bingöl'de Katliam: Sanığa Ağır Cezalar

Bingöl'de 24 Temmuz tarihinde Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Olayın faali Emir Can Zazaoğlu, ilk duruşmada "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve toplamda 79 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

Duruşma Detayları

Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Zazaoğlu, Adana Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu üzerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme salonunda, yaşamını yitirenlerin yakınları, yaralanan kişiler, Bingöl Barosu Başkanı Yusuf Ketanalp ve avukatlar hazır bulundu.

Sanık Emir Can Zazaoğlu, duruşmada suçunu kabul ederek, öldürdüğü ve yaraladığı kişileri tanımadığını ifade etti. Zazaoğlu, kendisine verilecek ceza konusunda mahkeme heyetinin kararıyla hareket etmesini istedi. Ancak Baro Başkanı Ketanalp ve avukatlar, sanığın pişman olmadığını ve bu olayı canavarca bir hisle gerçekleştirdiğini savundu.

Prokurörün Talepleri

Cumhuriyet savcısı, Zazaoğlu'na yönelik yaptığı esas hakkındaki mütalaasında, dört kişiyi canavarca hisle kasten öldürmesinden dolayı 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve yaraladığı 5 kişi için 65 yıldan 110 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanık Zazaoğlu’na 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıl hapis cezası verdi.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Olay sonrası Zazaoğlu, Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

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