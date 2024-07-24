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Bingöl'de Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Bingöl'de gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 19:21
Bingöl'de Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Bingöl'de Bıçaklı Saldırı Sonrası Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Bingöl'ün Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda iki kişi hayatını kaybetti, yedi kişi ise yaralandı. Olay, 30 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi.

Olayın Gelişimi ve Müdahale

İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, bölgedeki bir tartışmanın ardından madde bağımlısı olduğu belirtilen bir şahsın çevresindekilere bıçakla saldırdığını ifade etti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak duruma müdahale etti. Yaralanan bireyler Bingöl Devlet Hastanesi'ne derhal sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten Açıklama

Valilik yetkilileri, saat 13:30 civarında yaşanan saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, saldırganın kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını belirttiler. Valilik, "Adli işlemler devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Yaralıların Durumu

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılar için acil şifa temennisinde bulundu. Usta, yaralılardan birinin Erzurum'a nakledildiğini, diğer altı kişinin tedavisine ise hastanede devam edildiğini belirtti.

Gözaltına Alınan Zanlının Durumu

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, saldırı ile ilgili olarak gözaltına alınan şüphelinin adli sürecinin başladığını bildirdi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Bu arada, olayın güvenlik kamerası kayıtları da inceleme altına alındı.

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