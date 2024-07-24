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Bingöl'de Bıçaklı Saldırı: Madde Bağımlısı Şahıs Etrafa Saldırdı

Bingöl'de yaşanan bıçaklı saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırıldı, güvenlik kameraları anı kaydetti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:14
Bingöl'de Bıçaklı Saldırı: Madde Bağımlısı Şahıs Etrafa Saldırdı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden Bıçaklı Saldırı Açıklaması

Bingöl'de, madde bağımlısı bir kişinin tartışma sonucu çevresindeki kişilere bıçakla saldırdığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından, güvenlik ekiplerinin hızla olay mahalline intikal ettiği belirtildi.

Olay Mahallinde Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı

Açıklamada; "Yaşanan tartışma sonrasında madde bağımlısı bir şahsın çevresindekilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline yönlendirildi. Ekiplerimiz, geniş güvenlik önlemleri alarak duruma müdahale etti. Yaralanan bireyler, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı." denildi.

Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Öte yandan, saldırı anının bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği de öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından...

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu yaralananların olduğunu bildirdi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından...

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu yaralananların olduğunu bildirdi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından...

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu yaralananların olduğunu bildirdi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından...

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu yaralananların olduğunu bildirdi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından...

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu yaralananların olduğunu bildirdi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından...

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu yaralananların olduğunu bildirdi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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