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Bingöl'de Bıçaklı Saldırıda Can Kaybı 4'e Yükseldi

Bingöl'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:41
Bingöl'de Bıçaklı Saldırıda Can Kaybı 4'e Yükseldi

Bingöl’deki Bıçaklı Saldırı Korkunç Sonuçlar Doğurdu

Bingöl’ün Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkiinde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e ulaştı. Olay, dün madde bağımlısı olduğu belirtilen 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu’nun etrafındakilere saldırması sonucunda gerçekleşti.

Ağır Yaralılardan İkisi Hayatını Kaybetti

Yaşanan bu trajik olayda ağır yaralanan Özcan Aydın ve Fikri Carfi, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altında iken yaşamlarını yitirdi. Diğer yaralı 5 kişinin tedavi süreçleri devam ediyor.

Olayın Gelişimi ve Zanlının Durumu

Olayın başlangıcı, Erdal Çaparlar (45) ve Buhanettin Budancamanak (75) isimli iki kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. İlk müdahaleler sonrası toplamda 7 kişi yaralandı. Olayın ardından gerçekleşen operasyonla Emir Can Zazaoğlu, Mirzan Mahallesi’ndeki su deposu civarında polis ekipleri tarafından yakalandı ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu olay, Bingöl'deki güvenlik endişelerini artırırken, yetkililer şehirdeki güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.

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