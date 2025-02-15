Bingöl'de Buz Sarkıtları Tehlikesi! İtfaiye Harekete Geçti

Bingöl'de Buz Sarkıtları Kırılıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çatılarda tehlike arz eden buz sarkıtları, itfaiye ekiplerinin desteğiyle kırılmaya başlandı.

İtfaiye Ekipleri Görevde

Karlıova Belediyesi, oluşan buz sarkıtlarının güvenlik tehlikesi oluşturması nedeniyle acil bir çalışma başlattı. İtfaiyenin merdivenli araçlarıyla çatılara ulaşan ekipler, buz sarkıtlarını kürek yardımıyla kırarak düşürmektedir. Bu çalışma, vatandaşların güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşımaktadır.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tehlike arz eden buz sarkıtları, itfaiye araçlarının desteğiyle kırılıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tehlike arz eden buz sarkıtları, itfaiye araçlarının desteğiyle kırılıyor.