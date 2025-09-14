Bingöl'de Cinayet Büro Operasyonu: 7 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

Bingöl'de Cinayet Büro ekipleri 7 aranan şüpheliyi yakaladı; 3'ü tutuklandı, ikametlerde 2 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 15:54
İl Emniyet Müdürlüğü açıklaması

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "kasten yaralama, mala zarar verme ve 6136 SKM" suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı.

Adli mercilere intikal ettirilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Şüpheli ikametlerinde yapılan aramada 2 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.

