Bingöl'de Cinayet Büro Operasyonu: 7 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü açıklaması

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "kasten yaralama, mala zarar verme ve 6136 SKM" suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı.

Adli mercilere intikal ettirilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Şüpheli ikametlerinde yapılan aramada 2 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.