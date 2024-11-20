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Bingöl'de Çocuk Hakları Durağı ve Fidan Dikimi Etkinliği

Bingöl'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde 'Çocuk Hakları Durağı' kuruldu ve fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:36
Bingöl'de Çocuk Hakları Durağı ve Fidan Dikimi Etkinliği

Bingöl'de 'Çocuk Hakları Durağı' Açıldı

Bingöl'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 'Çocuk Hakları Durağı' kuruldu ve fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Valilik koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İl Çocuk Hakları Komite Birimi tarafından toplumsal farkındalığı artırma amacıyla Bingöl Üniversitesi önünde bu değerli durak oluşturuldu.

Vali Usta'dan Çocuk Hakları Vurgusu

Durağın açılışı, Vali Ahmet Hamdi Usta ve çocuklarının katılımıyla gerçekleştirildi. Usta, programda yaptığı konuşmada, durağın amacının çocukların sahip olduğu haklarla ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti ve "Çocuklar bizim baş tacımız." dedi.

Fidan Dikim Etkinliği

Etkinliğin devamında, Bingöl-Solhan kara yolundaki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hatıra ormanında fidan dikim töreni düzenlendi. Vali Yardımcısı Fahri Onay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve diğer protokol üyeleri çocuklarla birlikte fidan dikerek çevreye duyarlılık gösterdi.

Bu özel etkinlikler, çocuk hakları konusunda toplumsal bilinç oluşturmanın yanı sıra çevre bilincinin de artırılmasına katkı sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bingöl'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Hakları Durağı" kuruldu, fidan...

Bingöl'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Hakları Durağı" kuruldu, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Bingöl'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Hakları Durağı" kuruldu, fidan...

Bingöl'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Hakları Durağı" kuruldu, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

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