Bingöl'de Coğrafi İşaret Atağı: 3 Yılda 10 Yeni Yöresel Ürün Hedefi

Bingöl'de coğrafi işaretli yöresel ürün sayısını artırma amacıyla merkezi kurumlar arasında 3 yıllık işbirliği protokolü törenle imzalandı. Protokol, yerel değerlerin korunması, markalaşması ve tanıtımı hedefiyle hayata geçirildi.

Protokol ve Proje

Valiliğin Projeler ve Yatırım Ofisi tarafından hazırlanan Bingöl Yöresel Ürünlerinin Coğrafi İşaret Yolculuğu Projesi, Fırat Kalkınma Ajansının 2025 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında kabul edildi. Proje kapsamında ilgili kurumlar koordineli şekilde coğrafi işaret tescil süreçlerini yürütecek.

Hangi Kurum, Hangi Ürün İçin?

Protokole göre kurumlar şu ürünlerin coğrafi işaret tescil hazırlıklarını üstlenecek:

Bingöl Belediyesi: Mastuva ve Tomast

Bingöl Üniversitesi: Bingöl arı poleni ile Hefkat (Pargaç) böreği

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü: Ğezık kaymağı ve Şilki tatlısı

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü: Bingöl Cacim kilimi

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası: Bingöl kadayıfı, Bingöl kavurması ve Löl

Amaç ve Hedefler

Çalışmaların ortak vizyonu, Bingöl'e özgü yöresel ürünlerin tespiti, coğrafi işaret tescili ve tanıtımının koordineli biçimde yürütülmesi. İşbirliği ile yerel değerlerin korunması ve ulusal-uluslararası tanınırlığın artırılması amaçlanıyor. Proje tamamlandığında 10 yeni ürün için coğrafi işaret başvurusunun yapılması ve böylece mevcut sayının 15'e çıkarılması hedefleniyor.

Vali Ahmet Hamdi Usta'nın Açıklamaları

Vali Ahmet Hamdi Usta törende kentin kültürel mirasını yaşatmayı ve yerel kalkınmayı desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı. Usta, süreci şu sözlerle özetledi:

"İmzaladığımız protokol ile Bingöl'ün yöresel ürünlerini ulusal ve uluslararası düzeyde markalaştırmayı amaçlıyoruz. 5 coğrafi işaretli ürünümüz bulunuyor. Bunlar, Çobantaşı kavurması, Yedisu Horoz kuru fasulyesi, Guldar domatesi, Sivan dut pekmezi ve Bingöl balı. Artık dünyada turizm çeşitlenmiş durumda. Bu çeşitlilikte en önemlilerinden biri de gastronomi turizmidir. Bu alanda da pay alabilmek için coğrafi işaretli ürün sayısını artırmamız gerekiyor. Bingöl'ün yerel tatlarını hem toplumumuzla hem de dünya ile paylaşmalıyız. 10 yerel ürünümüz için de coğrafi işaret başvuru çalışmalarını başlatıyoruz. 3 yıl sürecek bu proje tamamlandığında 10 yeni ürün için daha coğrafi işaret alarak Bingöl'deki sayıyı 15'e ulaştırmayı hedefliyoruz."

Vali Usta, Bingöl'ün yöresel ürünlerini ve lezzetlerini dünyaya tanıtmak için çalışmaların süreceğini belirtti.

