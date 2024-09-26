Bingöl'de Genç Viyadüğü İncelemesi: Bakan Uraloğlu İyileştirmeleri Duyurdu

Genç Viyadüğü İncelemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bingöl'de gerçekleştirdiği incelemeler kapsamındaki önemli duraklarından biri olan Genç Viyadüğü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uraloğlu, bu viyadüğün Bingöl-Diyarbakır kara yolunu nasıl etkilediğini anlattı.

Proje Tamamlandı

Bakan Uraloğlu, söz konusu yol projesinin genel anlamda tamamlandığını belirtti ve devamında şu bilgileri verdi:

"Genç Viyadüğü öncesinde, Genç ilçesinin içine girmek zorundaydık ve bu da yaklaşık 2,5 kilometre fazla yol kat etmemize sebep oluyordu. Transit taşımacılığı ve şehir içi trafiği olumsuz etkileyen bu durumdan kurtulmak için viyadüğü yapma kararı aldık. Nihayetinde 620 metre uzunluğunda ve 18 açıklığı bulunan bu viyadüğü tamamladık."

Zaman ve Akaryakıt Tasarrufu

Uraloğlu, viyadüğün sağladığı avantajları şu şekilde sıraladı:

Toplam 43 kilometre olan yolun 2,5 kilometre kısaltılması.

Zamandan ve akaryakıttan tasarruf: Yıllık olarak toplamda 104 milyon lira.

Güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağlanması.

Yıllık 2,641 ton egzoz emisyonu tasarrufu ile çevreye olan katkı.

Uraloğlu, projenin çevreci yönüyle de dikkat çektiğini ve yıllık tasarrufların olumlu etkisini vurguladı.

Teşekkür ve Ziyaretler

Bakan Uraloğlu, yolun hayırlı olmasını dileyerek projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Ayrıca, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan gibi isimlerle birlikteydiler.

Son olarak, Uraloğlu Genç Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile bir görüşme gerçekleştirdi.