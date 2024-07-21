Bingöl'de Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, 5 Yaralı

Bingöl'de Kazalı Araç Olayı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, 34 NZ 2743 plakalı hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olayın Detayları

Sürücü E.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, Yedisu-Erzincan kara yolunun Kabayel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü E.Ö. ile birlikte araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.