Bingöl'de İkiz Kardeşler Dereye Girerek Hayatını Kaybetti

Bingöl'de Korkunç Olay: İkiz Kardeşler Hayatını Kaybetti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde serinlemek amacıyla dereye giren 9 yaşındaki ikiz kardeşler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki hayatını kaybetti. Çocuklar, Serpmekaya köyünün çıkışındaki dereye girdiği sırada bir süre sonra gözden kayboldu.

Hızla durumu fark eden çevredekiler, çocukları sudan çıkardı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde ne yazık ki iki kardeşin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bu talihsiz olay, aile ve köy halkında büyük bir üzüntü yarattı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dereye giren 9 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde iki kardeşin yaşamını yitirdiğini belirledi.