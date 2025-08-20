DOLAR
Bingöl'de Jandarma Operasyonunda 1040 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma operasyonunda Genç ve merkez ilçedeki 3 noktada 1040 kök Hint keneviri ile 6,41 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:32
Valilikten yapılan açıklama ve operasyon detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Genç ile merkez ilçeye bağlı kırsal alanlardaki 3 farklı noktada gerçekleştirilen aramalarda, 1040 kök Hint keneviri ile 6,41 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1040 kök Hint keneviri ele geçirildi.

