Bingöl'de Jandarma Operasyonunda 1040 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Valilikten yapılan açıklama ve operasyon detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Genç ile merkez ilçeye bağlı kırsal alanlardaki 3 farklı noktada gerçekleştirilen aramalarda, 1040 kök Hint keneviri ile 6,41 gram kubar esrar ele geçirildi.

