Bingöl'de Kaçak Kazı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Kaçak Kazı Operasyonu

Bingöl'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu kapsamında, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan ve tarihi eser bulunduran kişiler ile ilgili yürüttükleri çalışmada Sancak beldesinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıyan işlemeli ve desenli çömlek parçaları bulundu. Bu bulgular doğrultusunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltında İşlemler Devam Ediyor

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma derinleştirildi. Kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen bu tür operasyonların artarak devam etmesi bekleniyor.

Bingöl'de kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği bulunan işlemeli ve desenli çömlek parçaları ele geçirildi.