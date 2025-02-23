Bingöl'de Kalça Kırığı: 14 Yaşındaki Çocuk Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Bingöl'de yaşanan talihsiz bir olayda, 14 yaşındaki Muhammed Yusuf K, yürüyüş yaparken buzlu zeminde kayarak düştü ve kalçasında kırık oluştu. Olay, Karşıyaka Mahallesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yakınlarında gerçekleşti.

Kalçasında kırık tespit edilen Muhammed Yusuf K, hemen Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından, çocuğun ileri tetkik ve tedavi süreçlerini yürütmek üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün hızlı müdahaleleri neticesinde, Muhammed Yusuf K, hastanede bir gün gözlem altında tutulduktan sonra, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla derhal Ankara'ya sevk edildi.

Bingöl'de, buzlu zeminde düşmesi sonucu kalçası kırılan 14 yaşındaki Muhammed Yusuf K, ileri tetkik ve tedavisi için ambulans uçakla Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Bingöl'de, buzlu zeminde düşmesi sonucu kalçası kırılan 14 yaşındaki Muhammed Yusuf K, ileri tetkik ve tedavisi için ambulans uçakla Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.