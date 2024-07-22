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Bingöl'de Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Genç ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:51
Bingöl'de Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Bingöl'de Kazalı Olay

Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşanan trafik kazasında, bir kamyonet ve otomobil çarpıştı. Bu üzücü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

33 AFT 808 plakalı otomobil ile 33 AEL 406 plakalı kamyonetin Yayla köyü mevkisinde çarpıştığı belirtiliyor. Olayın ardından, yaralıların kimlik bilgileri henüz belirlenemedi.

Yardım Çalışmaları

Üçüncü şahısların ihbarı üzerine derhal 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Genç ve Bingöl Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

Gelişmeler Bekleniyor

Kazanın sebebine ilişkin araştırmalar sürerken, yaralıların durumu hakkında detaylı bilgi edinilmeye çalışılıyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

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