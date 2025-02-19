Bingöl'de Kar Nedeniyle 68 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler 24 saat sahada çalışıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:08
Bingöl'de Kar Nedeniyle 68 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Bingöl'de Kar Sorunu: 68 Yerleşim Yeri Ulaşım Dışı

Bingöl'de etkili olan kar ve tipi, 68 yerleşim yerinin ulaşıma kaplanmasına neden oldu. Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kar yağışı sebebiyle bir dizi yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını duyurdu.

Kapalı Yerleşim Yerleri

Merkezde 3, Adaklı'da 3, Genç'te 3, Karlıova'da 20, Kiğı'da 25, Yayladere'de 12 ve Yedisu'da 2 köy olmak üzere toplamda 68 yerleşim yeri kar nedeniyle ulaşım sağlanamaz halde.

İl Özel İdaresi Çalışmaları Devam Ediyor

Vali Usta, İl Özel İdaresi'nin 54 hizmet aracı ve 115 personel ile köy ve çevresindeki yolların en kısa sürede açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Ekiplerin, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7 gün 24 saat sahada görev aldığını vurguladı.

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