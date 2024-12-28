Bingöl'de Kar Yağışı 191 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapatmış Durumda

Bingöl'de etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyerek 191 yerleşim yerinin yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 21 yerleşim yeri ile birlikte Adaklı'da 32, Genç'te 24, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karlıova ilçesinde son 4 gündür devam eden yoğun kar yağışı, yer yer yaklaşık 1 metre kar kalınlığına ulaşmasına neden oldu. Belediye ekipleri, ilçe merkezinde yollarda biriken karları temizleme üzerinede yoğunlaşmış durumda.

Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri ise Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Elazığ kara yollarında ulaşımın aksamaması için aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Yedisu ilçesinde yerel esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemekte.

Bingöl’ün merkezine bağlı Yolçatı köyünde etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı.

Bingöl’ün merkezine bağlı Yolçatı köyünde etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı.