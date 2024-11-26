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Bingöl'de Kar Yağışı Eğitime Engel Oldu

Bingöl'de ağır kar yağışı nedeniyle Yedisu'daki tüm okullar bir gün tatil edildi, Adaklı'da taşımalı eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 00:21
Bingöl'de Kar Yağışı Eğitime Engel Oldu

Bingöl'ün İki İlçesinde Kar Nedeniyle Eğitim Durdu

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı, Adaklı ilçesinde taşımalı eğitime, Yedisu ilçesinde ise tüm okullara bir gün ara verilmesine yol açtı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, her iki ilçede de olumsuz hava koşulları devam etmekte.

Tatil ve İdari İzin Uygulamaları

Yedisu ilçesinde, öğrencilerin güvenliği için 26 Kasım Salı günü tüm okullar tatil edildi. Ayrıca, Adaklı ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Bu durumun yanı sıra, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Kar yağışının devam etmesi beklenirken, bölgedeki okullar ve kamu kurumlarının durumu yakından izleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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