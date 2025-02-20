Bingöl'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı, kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verilmesine neden oldu. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam edeceği belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı kent genelindeki okullarda eğitime 21 Şubat Cuma günü de ara verilmiş durumda. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlerde devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.

Vali Ahmet Hamdi Usta, öğrencilere yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biliyorum, dört gözle benden haber bekliyorsunuz. O halde size güzel bir haberim var. Kar yağışı ve buzlanma yarın da devam edecek. O nedenle okullar 21 Şubat Cuma günü de tatil. 2 gün devletten, 1 gün de Vali amcanızdan size 3 gün tatil. Benim de sizden 3 isteğim var, güzelce dinlenin, derslerinize çalışmayı ve okumayı ihmal etmeyin, sağlığınıza dikkat edip hastalanmayın, buzlu yerlerde düşerek bir yerinizi kırıp incitmeyin. Söz değil mi? Haydi iyi tatiller. Pazartesi görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.