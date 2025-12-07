Bingöl'de "Kasten Öldürme" Şüphelisi Yakalandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kasten Öldürme" suçundan aranan bir şüpheliyi yakalayıp tutuklattı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 10:41
Emniyetin titiz çalışması sonucu tutuklama

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, "Kasten Öldürme" suçundan aranan bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

