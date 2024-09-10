Bingöl'de Kayalıklardan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Bingöl'deki Üzücü Kaza

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, kayalıklardan düşen bir kişi yaşamını yitirdi. N.K. (55) isimli şahıs, Yiğitler köyünün Çatak mezrası bölgesinde kaya balı toplamak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte kayalıklara tırmandığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Düşme sonucu ağır yaralanan N.K. için arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri, N.K.'nın durumunu kontrol etti ancak ne yazık ki yaşamını kaybettiği belirlendi.

N.K.'nın cenazesi, olay yerinden alınarak Karlıova Devlet Hastanesi morguna taşındı. Bu üzücü olay, bölgedeki halkı derinden etkiledi.