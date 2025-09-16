Bingöl'de Kayıp 25 Yaşındaki Gamze Kaya Mardin'de Bulundu

Bingöl'de 12 Eylül'de kayıp başvurusu yapılan 25 yaşındaki Gamze Kaya, 15 Eylül'de Mardin Mazıdağı'nda sağ salim bulundu; adli süreç sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 01:28
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 01:28
Vali Ahmet Hamdi Usta'dan açıklama

25 yaşındaki Gamze Kaya'nın Bingöl'de kayıp olarak arandığı ve Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunduğu bildirildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Eylül'de Gamze Kaya hakkında Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp ihbarında bulunulduğunu belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ısrarlı ve özverili saha çalışmaları sonucunda, 15 Eylül'de Kaya'nın Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sağ salim bulunduğu kaydedildi.

Usta, "İşlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilecek olan evladımızla ilgili adli süreç devam etmektedir. Kıymetli mesai arkadaşlarımın gayretiyle evladımızın sağlıklı bir şekilde bulunması bizleri mutlu etmiştir. Emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyor, ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

