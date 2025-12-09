Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Zanlı Yakalandı

Bingöl’de jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu, kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki zanlı yakalandı.

Valiliğin Açıklaması

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü/JASAT ekiplerimizce, 08 Aralık 2025 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik Bingöl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyon sonucunda; ‘Silahla Tehdit’ suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile ‘Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edilmektedir"

08 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen müşterek operasyonda; 5 yıl 9 ay ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan zanlılar yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

