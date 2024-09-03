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Bingöl'de Koruma Altındaki Çocuklar için Kano Etkinliği Düzenlendi

Bingöl'de devlet korumasındaki çocuklar için doğa ile iç içe kano etkinliği gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:07
Bingöl'de Koruma Altındaki Çocuklar için Kano Etkinliği Düzenlendi

Bingöl'de Çocuklara Yönelik Kano Etkinliği

Bingöl'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, koruma altındaki çocuklar için özel bir kano etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik, çocukların kaynaşmasını ve doğayla bütünleşmesini sağlıyor.

Etkinlik Detayları

Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde gerçekleştirilen etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla organize edildi. Etkinlikte çocuklar, kano yapmanın keyfini çıkararak spor aktivitelerine katılmanın mutluluğunu yaşadılar.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Açıklamalarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Her çocuğa özel program yapıyoruz," diyerek, koruma altındaki çocukların doğayla iç içe olmalarını ve sportif faaliyetlere katılmalarının önemini vurguladı. Aksoy, "Bu tür etkinlikler, çocukların kişisel ve psikolojik gelişimlerini destekliyor," diye ekledi.

Desteklenen Çocuk Sayısı

Aksoy, Bingöl'de koruma altında 205 çocuğun bulunduğunu, bunlardan 140'ının sevgi evlerinde, geri kalanının ise koruyucu aileler yanında yaşadığını belirtti. Ayrıca, yaklaşık 960 sosyoekonomik açıdan desteklenen çocuk bulunduğunu ifade etti.

Rafting Antrenörü Arif Kaya'nın Yorumları

Rafting ve kano antrenörü Arif Kaya, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Spor, öğrencilerin enerjisini alır. İnşallah çocuklarımızı daha güzel yerlere getirebiliriz," şeklinde konuştu.

Bu tür etkinlikler, devletin merhamet şemsiyesi altında olan çocuklara umut aşılamayı ve onların spor alanındaki yeteneklerini keşfetmeyi amaçlıyor.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik...

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik...

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik...

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik...

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik...

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik...

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik...

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik...

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik...

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik...

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik...

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik...

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik...

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik...

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik...

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

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