Bingöl'de Minibüs Devrildi: 9 Yaralı, 2'si Ağır

Bingöl'ün Genç ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:00
Bingöl'de Minibüs Devrildi: 9 Yaralı, 2'si Ağır

Bingöl'de Minibüs Kazası: 9 Yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, işçileri taşıyan bir minibüs, şarampole devrilmesi sonucunda 9 kişi yaralandı. Kazada, işçi taşıyan minibüs, bu sabah saatlerinde kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Şehitköy mevkisinde meydana geldi.

Kaza Anı ve Yaralıların Durumu

Henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen minibüs, kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Olay sonucunda minibüste bulunan 9 işçi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi...

Bingöl'ün Genç ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

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