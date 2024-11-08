Bingöl'de Mobil Banka Tırında Yangın Çıktı

Bingöl'de Mobil Banka Tırında Yangın Olayı

Bingöl'de, Genç Caddesi'nde bir bankaya ait mobil şube tırında yangın meydana geldi. Yangının, elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Yangın ihbarı üzerine Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

Mobil Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Ancak, yangın nedeniyle bankanın mobil şube tırı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Bingöl'de çıkan yangın sonucu bir bankaya ait mobil şube tırı kullanılamaz hale geldi.

Bingöl'de çıkan yangın sonucu bir bankaya ait mobil şube tırı kullanılamaz hale geldi.