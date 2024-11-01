Bingöl'de Motosikletli Kovalamaca: Sürücü Yakalandı

Bingöl'de Kovalamaca Sonrası Motosikletli Sürücü Yakalandı

Bingöl'de, İl Emniyet Müdürlüğü motorize ekipleri, Simani Mahallesi Otogar Kavşağı’nda plakasız bir motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü, bu ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca Anları KGYS Kameralarında

Kara yolunda ters yöne giren motosiklet sürücüsü, kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücünün yakalanma anları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Uygulanan Ceza ve Motosikletin Durumu

Sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanmak, plakasız araç kullanmak, bölünmüş yolda ters yönde sürüş, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi çeşitli maddelerden idari para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet, trafikten men edilerek otoparka çekildi.