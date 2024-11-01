DOLAR
34,32 -0,24%
EURO
37,31 0,19%
ALTIN
3.037,32 -0,47%
BITCOIN
2.385.332,83 0,61%

Bingöl'de Motosikletli Kovalamaca: Sürücü Yakalandı

Bingöl'de 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:21
Bingöl'de Motosikletli Kovalamaca: Sürücü Yakalandı

Bingöl'de Kovalamaca Sonrası Motosikletli Sürücü Yakalandı

Bingöl'de, İl Emniyet Müdürlüğü motorize ekipleri, Simani Mahallesi Otogar Kavşağı’nda plakasız bir motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü, bu ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca Anları KGYS Kameralarında

Kara yolunda ters yöne giren motosiklet sürücüsü, kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücünün yakalanma anları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Uygulanan Ceza ve Motosikletin Durumu

Sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanmak, plakasız araç kullanmak, bölünmüş yolda ters yönde sürüş, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi çeşitli maddelerden idari para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet, trafikten men edilerek otoparka çekildi.

İLGİLİ HABERLER

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan'daki Krizler Derinleşiyor: Kızılhaç Başkanı'ndan Açıklama
2
Rize'de Togg'un "Ayder" Renginin Tanıtımı Memnuniyetle Karşılandı
3
Belçika'da Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık Araştırması
4
Köy Yollarında İleriye Dönük Hedefler
5
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırısında 47 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Della Miles'tan Utanç Verici Gazze Açıklamaları
7
Maraş 18 Cevizi: 25 Ülkede Tercih Edilen Yerli Marka

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor