Bingöl'de Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Ailesi Görüntülendi

Bingöl'de Vaşak Ailesinin Ender Görüntüleri

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ailesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, kış mevsimi sırasında, bölgenin doğal güzellikleri arasında gerçekleşti.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Karlıova ilçesinde yaşayan Serhat Aksoy, araçla seyir halindeyken birden karşısına çıkan anne vaşak ve 3 yavrusunun keyifli anlarını yakaladı. Aksoy, bu nadir anları cep telefonuyla ölümsüzleştirdi. Vaşakların karların içindeki sevimli halleri, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Görüntülerde, anne vaşak ve yavruları karların üzerinde koşup oynadıktan sonra bir süre sonra gözden kayboldu. Bu anlar, doğanın nadir görüntülerinden birini sundu ve vaşakların doğal yaşam alanında yaptıkları aktivitelerle ilgili önemli bir farkındalık oluşturdu.