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Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, yerel ekiplerin etkili müdahalesi ile söndürüldü.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 17:14
Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç İlçesinde Yangın Alarmı

Bugün öğle saatlerinde Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyünde orman yangını çıktı. Yangının saati 15.00 civarında başladığı, sebebinin ise henüz netleşmediği bildirildi.

Yangın Mücadelesi Başladı

Yangın ihbarı üzerine; Orman İşletme Müdürlüğü ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın bölgesine hızla yönlendirildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi yangının büyümesini önlerken, kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Yangın Kontrol Altında

Yetkililer, yangının tamamen söndürüldüğünü ve müdahale eden ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları yaptığını belirtirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

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