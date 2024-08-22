Bingöl'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Orman Yangınları Söndürüldü
Bingöl ilinde, 2 farklı bölgede meydana gelen orman ve örtü yangınları etkili bir müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yangınların Sebebi Henüz Belirsiz
Yangınlar, merkeze bağlı Köklü köyü ormanlık arazisi ile Genç ilçesi Doğanca köyündeki kırsal alanda, henüz belirlenemeyen nedenlerle ortaya çıktı.
İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Yangının haber verilmesi üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Bingöl, Genç ve Ilıcalar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangın alanına sevk edildi.
Yangınlar Kontrol Altına Alındı
Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası, bölgedeki zarar tespit çalışmaları devam ediyor.
Bingöl'de 2 bölgede çıkan orman ve örtü yangını söndürüldü. Merkeze bağlı Köklü köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti.
Bingöl'de 2 bölgede çıkan orman ve örtü yangını söndürüldü. Merkeze bağlı Köklü köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti.
Bingöl'de 2 bölgede çıkan orman ve örtü yangını söndürüldü. Merkeze bağlı Köklü köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti.
Bingöl'de 2 bölgede çıkan orman ve örtü yangını söndürüldü. Merkeze bağlı Köklü köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti.