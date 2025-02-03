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Bingöl'de Otobüs ve Taksi Çarpıştı: 4 Yaralı

Bingöl'de yolcu otobüsü ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 21:17
Bingöl'de Otobüs ve Taksi Çarpıştı: 4 Yaralı

Bingöl'de Otobüs ile Taksi Çarpıştı

Bingöl-Muş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile taksi çarpıştı. Bu üzücü olayda 4 kişi yaralandı, 2'sinin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Olayın Detayları

Kaza, İl Özel İdaresi mevkisinde gerçekleşti. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 60 BB 460 plakalı yolcu otobüsü ile 12 T 0052 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışma sonrası takside bulunan 4 kişi çeşitli yaralar aldı.

Yaralıların Durumu

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığında, 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bingöl'de yolcu otobüsü ile taksinin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Bingöl'de yolcu otobüsü ile taksinin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Bingöl'de yolcu otobüsü ile taksinin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Bingöl'de yolcu otobüsü ile taksinin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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