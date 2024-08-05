Bingöl'de Özel Halk Otobüsü ile Kamyon Arasında Kaza

Bingöl'de Kaza Anı Kamereye Yansıdı

Bingöl'de özel halk otobüsüyle bir kamyonun karıştığı kaza, 3 çocuk dahil olmak üzere 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kaza anı, özel halk otobüsünün araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Detayları

Olay, Zeki Ergezen Bulvarı üzerindeki Düzağaç Kavşağı'nda dün saat 17.50 sıralarında gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü tarafından kullanılan 27 ANE 765 plakalı kamyon, 12 M 0034 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Yaralananlar arasında 3 çocuk bulunuyor.

Olayın Soruşturması Devam Ediyor

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, kaza anında yaşananlar araç kameraları tarafından kayıt altında alındı. Görüntülerde, kamyonun çarpması sonucunda otobüste meydana gelen sarsıntı ve yolcuların paniği açıkça görülüyor.