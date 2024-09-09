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Bingöl'de PKK'ya Yönelik Operasyonda Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda yaşam malzemeleri bulundu ve imha edildi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:33
Bingöl'de PKK'ya Yönelik Operasyonda Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Bingöl'de Terörle Mücadele Operasyonları Devam Ediyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde güvenlik güçleri, PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda önemli bir başarı elde etti.

Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait bir erzak deposu tespit edildi. Bu operasyon "Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Kaplan-12 Operasyonu" adı altında gerçekleştirildi.

Açıklamalara göre, yapılan aramada, terör örgütünün geçmişte kullandığı bir odalı erzak deposunda çeşitli miktarlarda yaşam malzemeleri bulundu. Bulunan malzemeler, operasyon bölgesinde imha edilerek sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İstihbari Çalışmalar Başarıyla Devam Ediyor

Valilik, bu tür operasyonların devam edeceğini ve terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

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