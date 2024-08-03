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Bingöl'de Rüzgarın Uçurduğu Gölgelik Şemsiye Güvenlik Kamerasında

Bingöl'de rüzgar nedeniyle havalanan gölgelik şemsiye, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:17
Bingöl'de Rüzgarın Uçurduğu Gölgelik Şemsiye Güvenlik Kamerasında

Bingöl'de Rüzgarın Gücü!

Bingöl'ün Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir sebze haline ait güvenlik kamera görüntüleri, dün saat 14.00 sıralarında etkili olan rüzgarın bir gölgelik şemsiyeyi nasıl uçurduğunu gösterdi.

Olay Anı

Rüzgarın etkisiyle park halindeki bir kamyonun önünde dik konumda bulunan gölgelik şemsiye aniden havalandı. Bir süre havada süzülen şemsiye, daha sonra sebze halinin içerisine düştü.

Güvenlik Kamerasındaki Görüntüler

Gölgelik şemsiyenin uçuş anı, sebze halindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtta, düşen şemsiyeden kaçmaya çalışan iki kişinin panik içinde nasıl kurtulduğu dikkat çekiyor.

Sonuç

Bu olay, rüzgarın ne denli etkili olabileceğini ve güvenlik kameralarının hayati anları nasıl kaydedebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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