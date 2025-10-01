Bingöl'de Sahte Altın Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de kuyumcuda sahte ve ayarı düşük altın satmaya çalışan 2 şüpheli, ele geçirilen 15 sahte ata lira ile tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:56
Olay ve operasyon ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kuyumcuya ayarı bozuk sahte 2 ata lira altın satılmaya çalışıldı. Durumu fark eden kuyumcu altınları almayarak yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, iş yerinin ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüpheli ile bindikleri otomobili tespit etti.

Yapılan takip sonucu şüpheliler otomobillerinde yakalandı. Aramada araç içerisinde gizlenmiş 15 ayarı bozuk sahte ata lira ele geçirildi; bunların piyasa değeri 525 bin lira olarak kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca otomobil sürücüsüne, görüşü engelleyen süs, aksesuar ve çıkıntıları olan araçları kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

