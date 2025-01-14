Bingöl'de Sahte Altın Satışı: 3 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli güvenlik güçlerince gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine ulaşan bir ihbar üzerine derhal harekete geçti.

Yapılan Operasyon ve Gözaltılar

Ekipler, şüphelilerin 2 kuyumcuya sahte altın satılacağı bilgisini aldıktan sonra yoğun bir çalışma başlattı. Operasyon sırasında, şüphelilerden biri bir kuyumcuda parayı alırken suçüstü yakalandı. Diğer iki şüpheli ise aldıkları 41 bin lira ile kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan N.K, B.E. ve S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, polis ekipleri 41 bin lirayı kuyumcuya teslim etti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerden birini kuyumcuda parayı aldığı sırada suçüstü, diğer iki şüpheliyi ise bir kuyumcudan aldıkları 41 bin lira ile kaçarken yakaladı. Polis, 41 bin lirayı kuyumcuya teslim etti.