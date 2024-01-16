Bingöl'de şehirler arası otobüs seferlerinde sıkı denetim

Otobüs, minibüs ve midibüslerle şehirler arası yolculuk yapanların trafik kurallarına uyup uymadığı ekipler tarafından denetleniyor. Yolcu ve sürücüler, trafik güvenliği hakkında uyarılıyor.

Otobüslerin kış lastiği takılı olup olmadığı ve diş derinlikleri kontrol ediliyor. Ayrıca, ekipler sürücülerin belge ve takograf durumunu da inceliyor.





BİNGÖL'DE ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS DENETİMİNDE 2 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Sisli ve karlı yollarda sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, buzlanma riski olan bölgelerde dikkatli olmalarını istedi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Yunus Çaparuşağı, sürücülerin emniyet kemerlerini takmaları, tedbirli araç kullanmaları ve kış lastiği takmaları gerektiğini belirtti. Ekiplerin yaptığı denetimde 2 sürücüye ceza yazıldı.