Bingöl'de Tek Katlı Evde Yangın: 1 Yaralı

Bingöl'de Yangın Felaketi: 1 Kişi Yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynak köyünde, Mahmut Taşar’a ait tek katlı evde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangında, ev sahibi Mahmut Taşar hafif şekilde yaralandı.

Olay Yerinde Hızla Müdahale

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan Taşar, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangının nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yangın çıkan tek katlı evin sahibi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yangın çıkan tek katlı evin sahibi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.