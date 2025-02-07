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Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Bingöl'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:33
Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Bingöl'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Bingöl-Muş Bulvarı'nda meydana gelen kaza, Mahsum Ö'nün kullandığı 12 ACH 608 plakalı otomobil ile Sefa Feyzi B tarafından idare edilen 12 AY 919 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Ayrıntıları

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, refüjdeki demirleri aşarak karşı şeride geçti. Kaza sonucunda araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı ve detaylar kamuoyuna duyurulacak.

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