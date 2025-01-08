Bingöl'de Trafik Kazası: Polis Memuru Yaralandı

Bingöl'de Trafik Kazasında Yaralanan Polis Memuru

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı. Olay, E.K. idaresindeki 12 D 0191 plakalı minibüs ile Bingöl-Muş Bulvarı Rabia Parkı mevkisindeki kavşakta, trafik polislerine ait otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

112 Acil Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Kazanın ardından, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, ambulansta alarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontroller sonrasında, yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.