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Bingöl'de Trafik Kazası Şüphelileri Bağış Şartıyla Yargılamadan Kurtuldu

Bingöl'de iki trafik kazasında yaralananlar, sürücülerin bağış yapmasıyla yargılanmaktan vazgeçti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:36
Bingöl'de Trafik Kazası Şüphelileri Bağış Şartıyla Yargılamadan Kurtuldu

Bingöl'de Bağış ile Kurtulan Sürücüler

Bingöl'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında spinal müsküler atrofi (SMA) hastası bir çocuğa ve köy okulundaki öğrencilere yapılan bağışlar, sürücüleri yargılanmaktan kurtardı.

Olayın Detayları

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, şehirdeki bazı olaylar uzlaştırma kapsamına girmekte ve taraflar, kamuya yararlı faaliyetlerde bulunarak uzlaşabilmektedir.

Söz konusu kazada, N.M.A. ve Y.Ç isimli iki kişi yaralanmış, sürücüler A.K. ve H.G. hakkında şikayetçi olunmuştur. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu durumu inceleyerek taraflarla uzlaşma görüşmeleri başlatmıştır.

Uzlaşma Süreci

Yapılan görüşmeler neticesinde mağdur tarafları, uzlaşı teklifini kabul etmişlerdir. Sürücülerden A.K., SMA hastası çocuk için oluşturulan yardım hesabına 10 bin lira bağışlamayı taahhüt ederken, H.G. de köy okulundaki çocukların ihtiyaçlarını karşılayan bir derneğe 15 bin lira yardım gönderdi.

Her iki tarafın uzlaşmasıyla birlikte sürücüler, yargılanmaktan kurtulmuş oldu.

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