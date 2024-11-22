Bingöl'de Trafik Polisi, Geçit Bekleyen Köpeğe Öncelik Verdi

Bingöl'de, trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan bir köpeği korumak için trafiği durdurdu. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personel, Bingöl-Muş Bulvarı'nda bir köpeğin yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığını fark etti.

Polis, trafikte bir tehlike oluşmaması için araçların durmasını sağladı ve köpeğin yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Bu duygusal anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Hayvan Haklarına Saygı Vurgusu

Açıklamada, "Hayvanlara sevgi ve saygı göstermek, sadece bir vicdan meselesi değil, aynı zamanda insana ve yaşama duyulan saygının bir yansımasıdır. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli personelimiz trafik güvenliğini sağlarken yoldan geçmeye çalışan 'patili dostumuza' öncelik sağlamış olup, canlıların yaşam hakkının önemini bir kez daha vurgulamıştır. Unutulmamalıdır ki hayvanlara gösterilen şefkat, toplumda sevgi ve huzurun yayılmasına da katkı sağlar.” ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.