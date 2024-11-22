DOLAR
34,55 -0,2%
EURO
36,18 0,14%
ALTIN
2.998,13 -1,3%
BITCOIN
3.417.548,42 -0,83%

Bingöl'de Trafik Polisi, Geçit Bekleyen Köpeğe Öncelik Verdi

Bingöl'de bir trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeği korumak için trafiği durdurdu. Bu anlar kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:10
Bingöl'de Trafik Polisi, Geçit Bekleyen Köpeğe Öncelik Verdi

Bingöl'de Trafik Polisi, Geçit Bekleyen Köpeğe Öncelik Verdi

Bingöl'de, trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan bir köpeği korumak için trafiği durdurdu. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personel, Bingöl-Muş Bulvarı'nda bir köpeğin yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığını fark etti.

Polis, trafikte bir tehlike oluşmaması için araçların durmasını sağladı ve köpeğin yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Bu duygusal anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Hayvan Haklarına Saygı Vurgusu

Açıklamada, "Hayvanlara sevgi ve saygı göstermek, sadece bir vicdan meselesi değil, aynı zamanda insana ve yaşama duyulan saygının bir yansımasıdır. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli personelimiz trafik güvenliğini sağlarken yoldan geçmeye çalışan 'patili dostumuza' öncelik sağlamış olup, canlıların yaşam hakkının önemini bir kez daha vurgulamıştır. Unutulmamalıdır ki hayvanlara gösterilen şefkat, toplumda sevgi ve huzurun yayılmasına da katkı sağlar.” ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Tutuklama
2
Pendik'te İETT Otobüsünde Yangın Çıktı, Kısa Sürede Söndürüldü
3
Dijital Göçebelik: Her Vize Yeni Bir Yaşam Deneyimi Mi?
4
Din Şurası'nda Yapay Zeka ve Dijitalleşme Ele Alınacak
5
Bingöl'de Trafik Polisi, Geçit Bekleyen Köpeğe Öncelik Verdi
6
Antalyalı Öğretmen Fatmanur Şimşek, Kars'ta Sınır Köyünde Eğitim Veriyor
7
İklim İyimserliği: Küresel Isınmaya Karşı Bir Çözüm Yaklaşımı

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak