Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 28 şüpheli gözaltına alındı!

Vali Usta duyurdu: Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 28 gözaltı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bingöl'de son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Vali Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 29 Nisan ile 13 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlediğini belirtti.

Bu operasyonlar neticesinde 28 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Vali Usta, yapılan çalışmalarda toplamda 37 kilo 200 gram skunk, 20 kilo 500 gram esrar, 3 kilo 600 gram toz esrar, 13,5 gram metamfetamin, 34,5 gram kokain ve 4 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildiğini kaydetti.

Usta, operasyonlarda emniyet ve jandarma ekiplerinin gösterdiği başarılara vurgu yaparak, "Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet ve jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum." şeklinde ifadeler kullandı.