Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kilo 930 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonunda Büyük Başarı

Bingöl'de gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda, 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirildi. Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Operasyondan Elde Edilen Buluntular

Bu operasyon kapsamında ekipler, 19 kilo 930 gram toz esrarın yanı sıra, bir ruhsatsız tabanca ve 13 fişek de ele geçirdi. Ayrıca, 'dolandırıcılık ve alkol ile uyuşturucunun etkisinde araç kullanma' suçlarından arama kaydı bulunan 3 şüpheli de yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam etmektedir. Bu tür operasyonların, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir katkı sağladığı belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirildi.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirildi.