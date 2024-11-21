DOLAR
34,54 -0,22%
EURO
36,44 -0,29%
ALTIN
2.960,2 -0,87%
BITCOIN
3.366.999,07 -3,44%

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kilo 930 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 19 kilo 930 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılıktan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:21
Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kilo 930 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonunda Büyük Başarı

Bingöl'de gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda, 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirildi. Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Operasyondan Elde Edilen Buluntular

Bu operasyon kapsamında ekipler, 19 kilo 930 gram toz esrarın yanı sıra, bir ruhsatsız tabanca ve 13 fişek de ele geçirdi. Ayrıca, 'dolandırıcılık ve alkol ile uyuşturucunun etkisinde araç kullanma' suçlarından arama kaydı bulunan 3 şüpheli de yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam etmektedir. Bu tür operasyonların, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir katkı sağladığı belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirildi.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirildi.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirildi.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK Başkanı Şahin: 'Yapay Zeka Medyanın Ayrılmaz Bir Gerçekliğidir'
2
Bursa'da Kuvvetli Lodos, Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Oldu
3
MSB'den Teğmenlere Disiplin İkazı: 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' İfadesi Yanlış Anlaşılıyor!
4
MSB Basın Toplantısında Terörle Mücadele ve Savunma Güncellemeleri
5
Çin ve Brezilya, İlişkilerini 'Ortak Geleceği Paylaşan Topluluk' Düzeyine Taşıdı
6
Mersin'de Suç Örgütüne Darbe: 8 Tutuklama
7
Miller: Ukrayna'nın 4,65 Milyar Dolarlık Borcunun İptali Kongreye Bağlı

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı