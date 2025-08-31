DOLAR
Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı; 2 kök Hint keneviri ve 460,20 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 15:18
Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve şüpheliler

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 kök Hint keneviri ile 460,20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.K. (20), O.K. (21), F.B. (21) ve H.S.B. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli süreç

Şüphelilerden F.B. ile H.S.B., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken; D.K. ve O.K., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

